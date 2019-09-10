Дальнейшая судьба побывавшего на МКС робота "Федора" решится после испытаний на Земле

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Судьба робота "Федора" (Skybot F-850) будет определена после проведения тестовых испытаний в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", куда он был доставлен во вторник. Об этом сообщил ТАСС в среду исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (разработчик робота) Евгений Дудоров.

"Какие угодно могут быть варианты. Насчет этого пока не определялись. Будет понятно уже после окончания тестовых испытаний", - сказал Дудоров.

По его словам, в дальнейшем этот образец больше не сможет проходить испытания в космосе, но способен стать экспонатом в музее, образцом для отработки технологий копирующего управления. Более того, предположил Дудоров, робота могут использовать для популяризации космонавтики.

"Сама по себе тема с "Федором" как отдельно живущая, скорее всего, будет развиваться, потому что это становится своего рода таким нарицательным именем, брендом. <…> Каждый день происходят обсуждения "можно было бы вот это сделать". Но это идет интерес от Роскомоса и структур Роскосмоса, которые видят, в каких направлениях можно задействовать технологии и самого робота для популяризации космонавтики", - отметил исполнительный директор компании.

"Федор", добавил Дудоров, "практически всегда будет находиться в руках РКК", поскольку был передан корпорации перед полетом.

О "Федоре"

Робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который летал на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".

Испытательный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14", на борту которого вместо экипажа находились "Федор" и грузы, состоялся 22 августа. Стыковка с МКС состоялась 27 августа со второй попытки.

Во время полета до Международной космической станции робот передавал телеметрическую информацию. После стыковки с МКС российские члены экипажа провели с ним ряд экспериментов. "Федором" управлял Александр Скворцов с помощью специального костюма-аватара, а Алексей Овчинин контролировал процесс. Робот работал с дрелью, полотенцем, электрооборудованием, а также отвечал на вопросы.