Рогозин: "Союз-6" станет прототипом второй ступени носителя сверхтяжелого класса

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-6" после ее создания будет прототипом второй ступени сверхтяжа. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в сюжете, размещенном в среду на странице "Роскосмос ТВ" в YouTube.

"Что особенно важно, "Союз-5" становится прототипом первой ступени ракеты сверхтяжелого класса, а "Союз-6" - прототипом второй ступени (центрального блока) ракеты сверхтяжелого класса", - отметил Рогозин.

По словам главы госкорпорации, создаваемые в России средства выведения космических аппаратов на орбиту будут готовы "драться на рынке с американским и любым другим производителем". При этом Роскосмос одновременно делает "работу по созданию ракеты сверхтяжелого класса".

О создании ракеты "Союз-6" Рогозин объявил 6 сентября во время посещения космодрома Восточный. Он тогда отметил, что она будет летать на основе двигателя РД-180. При этом сам носитель планируется создать на базе ракеты "Союз-5".