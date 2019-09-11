В Роскосмосе рассказали, когда начнут собирать российского робота для открытого космоса

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Сборка опытных образцов нового российского робота "Теледроид", который будет выполнять работы за бортом Международной космической станции (МКС), начнется в 2020 году. Об этом сообщил в четверг ТАСС исполнительный директор научно-производственного объединения "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

"К концу года мы закончим разработку конструкторской документации и со следующего года будем изготавливать и собирать первые образцы этих роботов", - сказал исполнительный директор компании.

Он уточнил, что техническое задание на нового робота было подписано в начале 2019 года. Финальный образец робототехнического комплекса должен быть собран к 2022 году, добавил разработчик.

Предварительный облик "Теледроида" уже определен, окончательный будет ближе к декабрю. "Сейчас идет размещение всех элементов и систем", добавил Дудоров.

Представитель компании также сообщил, что для выполнения миссии "Теледроида" на орбиту должны быть выведены и пристыкованы к МКС научно-энергетический модуль и универсальный узловой модуль. Также для этой программы нужен европейский манипулятор ERA. Предполагается, что робота поместят на манипуляторе, с помощью которого его будут перемещать к месту работы.

Как сообщил в мае гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, научно-энергетический модуль, разрабатываемый в ракетно-космической корпорации "Энергия", должен отправиться к МКС в 2022 году. Универсальный узловой модуль ранее планировалось запустить к станции в 2021 году. Манипулятор ERA был создан Европейским космическим агентством для обслуживания российского сегмента станции. Его планируется установить на многофункциональном модуле "Наука", запуск которого произойдет в конце 2020 года.

Канадский манипулятор на МКС

На внешнем борту Международной космической станции установлена канадская передвижная система "Канадарм-2". Она была запущена в 2001 году и сейчас помогает перемещать оборудование и материалы в пределах МКС по специальным рельсам. Основная часть системы - рука, которая выполняет функции дистанционного манипулятора.

В 2008 году к Международной космической станции был запущен двурукий робот "Декстр". Его установили на систему "Канадарм-2" для расширения возможностей. Первое задание по распаковке двух частей японского груза выполнил в 2011 году).