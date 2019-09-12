В НПО "Андроидная техника" рассказали, кто будет первым пилотом корабля "Орел"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. НПО "Андроидная техника" разрабатывает робота "Испытатель", который станет первым пилотом российского космического корабля "Орел", ранее известного под названием "Федерация". Робот будет создан к 2022 году, сообщил ТАСС исполнительный директор компании Евгений Дудоров.

"Есть еще один из проектов - проект "Испытатель". Это робототехнический комплекс, который должен быть первым испытателем для корабля "Федерация", - сказал Дудоров.

Говоря о сроках создания робота, исполнительный директор НПО "Андроидная техника" отметил, что "если никаких сдвигов не будет, то по плану это 2022 год". Робот должен отправится на корабле "Орел" в его первый и второй испытательный полет, добавил разработчик.

Дудоров также сообщил, что рассматривается вариант "трансформации проекта "Испытатель" для применения в напланетных миссиях", в том числе на Луне и в более далекой перспективе на Марсе.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ранее сообщил, что космический корабль "Федерация", по которому сейчас идут опытно-конструкторские работы, в серии получит название "Орел". По словам главы госкорпорации, это название одобрил президент РФ Владимир Путин.

Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован на 2023 год с космодрома Восточный, стыковка корабля в этот полет с Международной космической станции не предусматривается. В 2024 году, также без космонавтов, "Орел" выполнит второй полет с последующей стыковкой с МКС. Пилотируемые полеты корабля начнутся в 2025 году.