Китай успешно запустил три спутника, в том числе аппарат для наблюдений за Арктикой

ПЕКИН, 12 сентября. /ТАСС/. Китай вывел в четверг на орбиту три космических аппарата, в том числе микроспутник под кодовым названием BNU-1 ("Цзинши-1") для наблюдений за Арктикой и Антарктикой. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

По ее данным, запуск был осуществлен в 11:26 по местному времени (06:26 мск) при помощи ракеты-носителя Long March 4B ("Великий поход-4Б", "Чанчжэн-4Б") с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси.

BNU-1 был разработан специалистами Пекинского педагогического университета совместно с шэньчжэньской компанией аэрокосмических технологий "Дунфанхун девелопмент" и промышленным объединением "Чанчэн". Главная задача этого спутника дистанционного зондирования - отслеживать дрейф льдов и процесс таяния айсбергов. Аппарат весит 10 кг и, по утверждению конструкторов, благодаря видеокамерам высокого разрешения "способен обеспечить полное покрытие обоих полюсов Земли". Контроль за ним лежит на Объединенном исследовательском центре университетских полярных исследований Китая.

В перспективе число таких спутников, которые будут работать в круглосуточном режиме, планируется довести до 24. При их помощи китайские ученые также собираются вести постоянное наблюдение за Тибетским нагорьем.

Это уже 310-й запуск ракеты-носителя серии "Чанчжэн".

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Помимо этого, китайские ученые реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в 2020-2025 годах.

Новость обновлена (08:08 мск) - приводится дополнительная информация о космических аппаратах