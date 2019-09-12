Ученые впервые обнаружили воду в атмосфере потенциально обитаемой экзопланеты

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Ученые впервые обнаружили признаки присутствия водяного пара в атмосфере экзопланеты K2-18b, находящейся в так называемой обитаемой зоне своей звезды. Об этом сообщило в среду Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Открытие было сделано с помощью орбитальной обсерватории Hubble. Использовав данные этого телескопа, ученые проанализировали состав атмосферы планеты методом спектрального анализа. Если нынешние выводы астрономов будут подтверждены последующими исследованиями, K2-18b станет первой и единственной известной науке планетой за пределами Солнечной системы, в атмосфере которой имеется водяной пар, а на поверхности возможно существование воды в жидком состоянии.

K2-18b относится к классу Суперземель, и ее масса в восемь раз больше, чем у нашей планеты, а радиус - примерно в два раза. По этой причине давление на ее поверхности также значительно больше, чем на Земле. Она находится от нас на расстоянии в 110 световых лет и обращается вокруг красного карлика. Такие звезды намного более активны, чем Солнце, поэтому исследователи предполагают, что условия на планете не слишком благоприятны для жизни с точки зрения уровня излучения.

В то же время она находится в обитаемой зоне, то есть области вокруг звезды, где может существовать вода в жидком состоянии, а, следовательно, возможна и жизнь. Современная наука пока не в состоянии точно определить, является ли эта планета действительно обитаемой. Однако сам факт обнаружения похожей на Землю экзопланеты, на которой есть вода, по словам ученых, приближает к ответу на вопрос о том, насколько уникальной является наша собственная планета в масштабах Вселенной.