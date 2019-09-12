Роскосмос опубликовал рассекреченные документы по первым экспедициям на Луну

Кто и как осваивает спутник Земли

Лунная гонка. Кто и как осваивает спутник Земли

"Сегодня государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" публикует ряд рассекреченных документов, позволяющих восстановить обстоятельства, логику и дух первой советской лунной программы", - говорится в сообщении на сайте.

Среди представленных широкой аудитории документов - справки о траекториях полета к Луне и летных характеристиках перспективной лунной ракеты, постановление о создании объекта "Е" (первые советские лунные зонды), материалы по ракетам, докладная записка о запуске первого космического аппарата к Луне.

Также представлена докладная записка советского конструктора Михаила Тихонравова "Об искусственном спутнике Земли", в которой обосновывается научная значимость аппарата и перечисляются возможные задачи, которые он может решить. Документ датирован 26 мая 1954 года.

Автоматическая межпланетная станция "Луна-1" была запущена в январе 1959 года. Она стала первым космическим аппаратом, которому удалось достигнуть второй космической скорости. "Луна-1" преодолела притяжение Земли и стала искусственным спутником Солнца.

В сентябре того же года был выведен аппарат "Луна-2", который впервые достиг поверхности естественного спутника Земли и доставил туда вымпел СССР.