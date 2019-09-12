ТАСС рассказал о главных миссиях на Луну

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. ТАСС выпустил спецпроект "Луна. Первый контакт", в котором разобрал ключевые этапы покорения земного спутника. Материал приурочен к 60-летию со дня запуска советского космического аппарата "Луна-2".

Рассказываем про успех "Луны-2" и последующие полеты к земному спутнику

История первого искусственного объекта на Луне Рассказываем про успех "Луны-2" и последующие полеты к земному спутнику

Спецпроект тематически разбит на две главы. Первая - "Луна-2". Точка отсчета" - рассказывает о полете аппарата, ставшего первым искусственным объектом на земном спутнике. Вторая - "Лунная гонка. Тогда и сейчас" - повествует о последующих миссиях на Луну; о том, почему была свернута лунная программа США и какие цели преследуют новые миссии по освоению спутника.

В материале можно посмотреть на 3D-модель аппарата "Луна-2", а также увидеть траекторию ее полета. Ключевая часть проекта — это интерактивный глобус Луны, на котором отображены все искусственные объекты, когда-либо оказавшиеся на поверхности спутника.

Основным источником для формирования списка прилунившихся аппаратов стала книга "Путешествия к Луне" кандидата физико-математических наук, доцента физического факультета МГУ Владимир Сурдина, который также стал приглашенным экспертом для спецпроекта.

По его словам, Луна - одно из главных направлений будущей космонавтики. "Луна - первое небесное тело за пределами Земли. Поэтому совершенно естественно начать с ее освоения. Это не прихоть, а жизненная потребность человечества", - пояснил Сурдин.

О "Луне-2"

"Луна-2" - советская автоматическая межпланетная станция. Стала первым космическим аппаратом, достигшим поверхности другого небесного тела (совершила жесткую посадку на Луну). Станция доставила на земной спутник два металлических полых шара, поверхность которых состояла из пятигранников-вымпелов с изображением герба СССР и с надписью "СССР сентябрь 1959".

Анализ полученной аппаратом информации показал, что Луна практически не имеет собственного магнитного поля и радиационного пояса. Кроме того, АМС провела прямые измерения солнечного ветра (впервые его параметры измерила "Луна-1", запущенная 2 января 1959 года).