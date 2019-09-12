OneWeb запустит в декабре 34 спутника связи с Байконура

ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Запуск первой большой партии из 34 спутников британской компании OneWeb состоится в декабре. Об этом, как сообщает в пятницу газета Les Echos, заявил генеральный директор OneWeb Адриан Штекель.

"Мы подтверждаем здесь, в Париже, что первая партия из 34 спутников стартует уже в декабре с космодрома Байконур на ракете "Союз", - сказал он. - Мы также подтвердили компании Arianespace 21 запуск в 2020 году с запланированной частотой минимум по одному в месяц". Он добавил, что "шесть тестовых аппаратов", изготовленных компанией Airbus и запущенных в феврале с космодрома Куру, "прекрасно работают и даже преподнесли несколько технологических сюрпризов", обеспечив большую производительность, чем ожидали их создатели.

Глава компании подчеркнул, что его главная цель - обеспечить круглосуточное покрытие интернетом на всей Земле в ближайшие два года. Вместе с тем, напоминает издание, OneWeb для реализации своих планов необходимо найти еще $2 млрд в дополнение к трем, уже собранным на данный момент, в связи с чем Штекель ожидает впереди множество раундов переговоров с потенциальными партнерами.

"Большой вызов для нас - это добиться приоритетного распределения частот в соответствии с правилами Международного союза электросвязи (ITU)", - поделился он. По словам Штекеля, их приоритет в США оспаривает компания SpaceX, однако юристы компании пытаются решить этот вопрос с американскими регуляторами. Газета напоминает, что OneWeb рассчитывает вывести на орбиту 650 спутников связи, в то время, как SpaceX планирует довести свой "флот" до 4,4 тыс. аппаратов.

В среду гендиректор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов сообщил ТАСС, что Россия планирует выполнить в 2020 году 12 пусков ракет-носителей "Союз" со спутниками связи компании OneWeb. Два из них будут осуществлены с космодрома Куру во Французской Гвиане, остальные - с российских космодромов. Конкретные даты и точное количество выводимых на орбиту аппаратов пока еще находятся в процессе согласования.