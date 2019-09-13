Россия запустит пять японских спутников после апреля 2020 года

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Пять японских спутников будут запущены на орбиту после апреля 2020 года на ракете "Союз-2" с космодрома Байконур. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Роскосмоса в пятницу.

"После подписания соглашения с российским поставщиком пусковых услуг - компанией "Главкосмос Пусковые Услуги", корпорация Axelspace объявила, что общее количество спутников GRUS, запущенных после апреля 2020 года, составит четыре аппарата GRUS и еще один дополнительный - GRUS-1E", - говорится в сообщении.

В госкорпорации подчеркнули, что ранее сообщалось о запуске трех спутников.