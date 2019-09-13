В США сообщили, что Россия потеряла военный спутник-инспектор

ТАСС, 13 сентября. Запущенный в 2017 году спутник-инспектор Минобороны России "Космос-2521" сгорел в атмосфере. Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command), распространяемых специализированными сайтами.

Аппарат сошел с орбиты в четверг. Последний раз спутник был зафиксирован средствами наблюдения в ночь на 12 сентября. Тогда апогей орбиты спутника составлял 126 км, перигей - 113 км. После этого средства космического наблюдения Командования больше не обнаружили аппарат на орбите.

Ранее США засекли несколько новых маневров аппарата "Космос-2521".

Спутник "Космос-2521", способный выполнять орбитальные маневры в десятки и сотни километров, по данным ресурса Space-track.org, был запущен 23 июня 2017 года с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союз-2.1в" в составе аппарата "Космос-2519", от которого позднее отделился на орбите. Минобороны РФ тогда официально заявило об этом старте, однако в сообщении ведомства речь шла только об аппарате "Космос-2519".