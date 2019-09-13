В США получили цветное изображение межзвездной кометы, открытой астрономом из Крыма

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Астрономам в США удалось получить цветной снимок первой межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), которую открыл астроном из поселка Научного Бахчисарайского района Крыма Геннадий Борисов.
Here's a picture of the interstellar comet! All that fuzziness is ice turning into gas and floating away. https://t.co/ZhiCsY9Tee (photo cred: Gemini Observatory/NSF/AURA) pic.twitter.com/OM5rK8oZZ5— Leah Crane (@DownHereOnEarth) September 13, 2019
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте американской обсерватории Gemini, расположенной на вершине спящего вулкана Мауна-Кеа в штате Гавайи.
Астрономы вели наблюдение за C/2019 Q4 с помощью многоцелевого спектрографа Gemini 9-10 сентября. "Изображение стало возможным получить благодаря способности Gemini производить быструю регулировку наблюдений за такими объектами, как этот, характеризующийся кратким периодом видимости", - отметил представитель обсерватории Эндрю Стивенс. Он обратил внимание на то, что астрономам в данном случае пришлось буквально подниматься по тревоге среди ночи, так как они получили сведения о предстоящем появлении кометы в 03:00 по местному времени в пятницу (16:00 мск) и приступили к наблюдению через 1 час 45 минут.
В сообщении отмечается, что C/2019 Q4 была обнаружена российским астрономом-любителем Геннадием Борисовым 30 августа 2019 года.
Комета диаметром примерно в 20 км с небольшим хвостом была обнаружена на границе созвездий Рыси и Рака. Она движется со скоростью 30 км/с. Как ранее рассказал ТАСС Борисов, это объект с гиперболической орбитой, прилетевший из других звездных систем. 57-летний Борисов более 10 лет изучает космические объекты, собирая телескопы самостоятельно. Первое открытие кометы им было сделано в 2013 году, с этого времени Борисов открыл семь комет.