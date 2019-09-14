Орбиту МКС подняли на 1,05 км для обеспечения посадки "Союза МС-12"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Специалисты российского Центра управления полетами (ЦУП) провели коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС), в результате чего ее средняя высота была увеличена на 1,05 км. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса, в ведении которого находится ЦУП).

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"Коррекция орбиты станции была проведена с помощью двигателей служебного модуля МКС "Звезда". Включение двигателей произошло в расчетное время, они проработали 39,5 секунды", - сказали в институте.

Средняя высота орбиты МКС после проведения маневра увеличилась на 1,05 км, уточнили в ЦНИИмаш. Сейчас минимальная высота орбиты МКС над поверхностью Земли составляет 412,1 км, максимальная - 437,9 км.

Операция была проведена для формирования баллистических условий для посадки пилотируемого корабля "Союз МС-12", запланированной на 3 октября. На этом корабле с МКС на Землю должны вернуться российский космонавт Алексей Овчинин, астронавт США Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури.