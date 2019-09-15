После лунной экспедиции Индия планирует солнечную миссию

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Пока в самой Индии спорят, можно ли назвать успешной лунную миссию "Чандраян-2", Индийская организация космических исследований (ISRO) готовит другую масштабную экспедицию - отправку зонда для исследования Солнца. Аппарат, получивший название Aditya L1, должен отправиться в космос через несколько месяцев - как ожидается, в 2020 году.

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Как сообщает в воскресенье интернет-издание Quint, аппарат будет выведен на гало-орбиту в район точки Лагранжа (точка L1) системы Солнце - Земля на расстоянии примерно 1,5 млн километров от Земли. В этой точке автоматическая станция может находиться неподвижно относительно Земли и Солнца. Там никогда не бывает солнечных затмений и зонд будет иметь возможность изучать солнечное излучение беспрепятственно.

Кроме того, этот аппарат будет находиться вдали от магнитного поля Земли, чтобы избежать его помех при измерениях Солнца. Станция будет оборудована семью исследовательскими системами для изучения различных параметров нашего светила. Она будет исследовать поток частиц, идущих от Солнца, измерять магнитное поле, исследовать солнечную корону и динамику корональных выбросов массы. А также изучать солнечную фотосферу, хромосферу и измерять колебания солнечного излучения.

Тем временем специалисты ISRO пытаются восстановить связь с жестко прилунившимся посадочным модулем "Викрам". Он был обнаружен орбитальной станцией "Чандраян-2" на поверхности спутника Земли, но связи с аппаратом пока нет. Ожидается, что индийские ученые будут пытаться вызвать модуль на связь до 21 сентября.

В ночь на 7 сентября ISRO не смогла осуществить мягкое прилунение посадочного модуля "Викрам". Связь с аппаратом была потеряна, когда он находился на высоте порядка 2,1 км над лунной поверхностью. Посадочный модуль, входивший в состав автоматической станции "Чандраян-2", должен был доставить на Луну 27-килограммовый луноход "Прагьян", которому предстояло исследовать район Южного полюса спутника Земли.