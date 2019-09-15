Airbus DS рассчитывает, что спутник "Ангосат-2" будет более надежным, чем предшественник

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Airbus Defence and Space (Airbus DS) ведет консультации с Ракетно-космической корпорацией (РКК) "Энергия" по системе электропитания спутника "Ангосат-2", создаваемого для Анголы взамен потерянного "Ангосат-1", и рассчитывает, что новый аппарат будет более надежным. Об этом сообщил ТАСС в понедельник глава Airbus DS в России Владимир Терехов.

"Самое главное улучшение, которое мы ожидаем по "Ангосату-2" - это усовершенствование надежностных характеристик. Мы сейчас сотрудничаем с РКК "Энергия" по вопросам систем электропитания. Мы рассчитываем на активное начало этих работ в самое ближайшее время", - сказал Терехов.

Как сообщили в январе 2018 года в РКК "Энергия", на телекоммуникационном спутнике "Ангосат-1", потерянном сразу после запуска в декабре 2017 года, произошел сбой в системе электропитания.

Терехов также сообщил, что Airbus DS начала изготовление полезной нагрузки для "Ангосата-2", и аппаратура нового спутника будет более совершенной, чем на "Ангосат-1". Все работы, уточнил гендиректор компании, выполняются "согласно графику".

"Ангосат-1" был запущен 26 декабря 2017 года с космодрома Байконур ракетой-носителем "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "Фрегат". 27 декабря, после отделения от разгонного блока, со спутником пропала связь. Попытки ее восстановить предпринимались до середины января 2018 года, пока аппарат не ушел из зоны прямой радиовидимости с территории РФ.

Позже "Ангосат-1" был признан ангольской стороной неработоспособным. Россия и Ангола договорились о создании спутника "Ангосат-2" вместо утраченного аппарата. Также российская сторона предоставит Анголе частотные ресурсы в С- и Ku-диапазонах для выполнения функции связи, пока будет вестись работа над вторым аппаратом. Полезную нагрузку изготавливает Airbus Defence and Space.