Роскосмос и компания Нидерландов разместят на "Союзе-2" контейнеры для запусков "кубсатов"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Компания "Главкосмос пусковые услуги" (GK Launch Services) и нидерландская организация Innovative Space Logistics (ISL) подписали соглашение об установке восьми контейнеров Quadpack на ракете-носителе "Союз-2" для запуска спутников типа "кубсат". Об этом говорится на сайте российской компании.

"Для ее достижения было подписано соглашение об установке восьми контейнеров выведения Quadpack размерностью 12U, за интеграцию которых отвечает компания ISL", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, соглашение было подписано в рамках готовящейся первой коммерческой миссии GK с космодрома Байконур во втором квартале 2020 года. Сейчас идет процесс формирования нагрузки для контейнеров.

"Главкосмос" - дочернее предприятие госкорпорации "Роскосмос", главной задачей которого является продвижение продукции и услуг российских предприятий ракетно-космической промышленности на международный рынок и управление сложными международными проектами. За более чем 30-летнюю историю в активе компании более 120 международных контрактов.