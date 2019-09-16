Огнестрельное оружие пока не планируют включать в аварийный запас космонавтов

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Роскосмос не направлял никаких обращений о включении огнестрельного оружия в носимый аварийный запас космонавтов для корабля "Орел", известного ранее под названием "Федерация". Об этом сообщил в понедельник ТАСС гендиректор НПП "Звезда" (предприятие, которое собирает эти наборы) Сергей Поздняков.

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"Пока не было. Я прочитал сегодня, что рассматривается вопрос про оружие, но не было никаких обращений пока", - отметил Поздняков.

По его словам, сейчас предприятие потихоньку работает по теме аварийного запаса для "Орла". Гендиректор НПП "Звезда" пояснил, что он будет содержать "примерно все то же самое" (то есть без оружия).

В июле 2017 года Поздняков в интервью ТАСС рассказал, что новый аварийный запас будет включать другой комбинезон и теплозащитный костюм. Сейчас для космических кораблей "Союз" он включает продуктовый запас, лагерное снаряжение, средства радиосвязи и сигнализации, медикаменты, тепло- и гидрокостюмы и вспомогательные средства, среди которых нитки, страховочный шнур, ремень и прочее.