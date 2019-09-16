Роскосмос опроверг планы по возвращению оружия в состав аварийного запаса космонавтов

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Роскосмос не сообщал о возвращении огнестрельного оружия в носимый аварийный запас (НАЗ) космонавтов для перспективного пилотируемого корабля "Орел". Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

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"Ранее в Роскосмосе сообщали о том, что рассматривают варианты комплектования НАЗ для пилотируемого транспортного корабля нового поколения. При этом о возвращении в его состав огнестрельного оружия не упоминалось", - отметили в компании. В пресс-службе пояснили, что и "в действующей версии НАЗ огнестрельное оружие не присутствует".

Гендиректор НПП "Звезда", которое занимается сборкой НАЗ, Сергей Поздняков ранее также сообщал ТАСС, что со стороны Роскосмоса не было обращений с подобным предложением.

Сейчас для космических кораблей "Союз" НАЗ включает продуктовый запас, лагерное снаряжение, средства радиосвязи и сигнализации, медикаменты, тепло- и гидрокостюмы и вспомогательные средства, среди которых нитки, страховочный шнур, ремень и прочее.

В носимый аварийный запас упаковывается минимальный набор инструментов, материалов, продуктов питания, лекарств и прочего, необходимый для выживания космонавтов в случае нештатной ситуации во время выведения или возвращения на Землю.