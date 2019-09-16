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Центру Хруничева осталось изготовить 11 ракет "Протон-М" до завершения их производства

Семь ракет будут готовы в 2020-2021 годах, рассказал гендиректор предприятия Алексей Варочко
Ракета-носитель "Протон-М" Петр Ковалев/ТАСС, архив
Описание
Ракета-носитель "Протон-М"
© Петр Ковалев/ТАСС, архив

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Четыре ракеты-носителя "Протон-М" производятся в Центре им. М.В. Хруничева, еще семь будут готовы в 2020-2021 годах. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Алексей Варочко.

"Согласно текущему плану, Центр им. М.В. Хруничева должен произвести 11 ракет, четыре из них уже находятся в изготовлении, еще семь будут готовы в 2020-2021 годах", - отметил Варочко.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время форума "Армия-2018" сообщил, что производство ракет "Протон-М" завершится в конце 2020 - начале 2021 года.

Эксплуатация этих носителей, по словам главы госкорпорации, завершится в 2025 году. Все последующие запуски тяжелых аппаратов будут осуществляться на "Ангаре", поскольку она более экологичная.

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