Россия и Китай проведут переговоры о сотрудничестве в исследовании Луны и дальнего космоса

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился провести переговоры о заключении соглашения между госкорпорацией "Роскосмос" и Китайской национальной космической администрацией о сотрудничестве в области исследования Луны и дальнего космоса. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение... Роскосмоса, согласованное с МИД России и Минюстом России, о проведении переговоров о заключении соглашения между государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" и Китайской национальной космической администрацией о сотрудничестве в области создания объединенного Центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса", - говорится в тексте распоряжения.

Программа сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы была подписана в ноябре 2017 года между госкорпорацией "Роскосмос" и Китайским национальным космическим управлением в рамках 22-й встречи глав правительств двух стран. Программа включает шесть разделов: изучение Луны и дальнего космоса, космическая наука и связанные с ней технологии, спутники и их применение, элементная база и материалы, сотрудничество в области данных дистанционного зондирования Земли, другие темы.

Для реализации проектов в рамках данной программы были созданы рабочие подгруппы по сотрудничеству в следующих областях: Луна и дальний космос, ракетные двигатели и ракеты-носители, электронная компонентная база космического назначения, дистанционное зондирование Земли, низкоорбитальные системы спутниковой связи.