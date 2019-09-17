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Россия и Китай договорились о совместных исследованиях Луны

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь подписали соглашение о сотрудничестве в создании Объединенного центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай заключили два соглашения, направленные на совместные исследования Луны. По итогам 24-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь подписали соглашение о сотрудничестве в области создания Объединенного центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса.

Кроме того они скрепили подписями соглашение о сотрудничестве в рамках координации российской миссии с орбитальным космическим аппаратом "Луна - ресурс-1" и китайской миссией исследования полярной области Луны "Чанъэ-7".

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В ноябре 2017 года Роскосмос и Китайское национальное космическое управление подписали программу сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы
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