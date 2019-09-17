Разработчик "Федора" заявил, что робот включается и работает штатно

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Робот "Федор" (Skybot F-850), находящийся сейчас в РКК "Энергия" после возвращения с Международной космической станции (МКС), включен и работает нормально. Никаких технических или механических проблем с ним нет, сообщил во вторник ТАСС исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (разработчик робота) Евгений Дудоров.

"Робот включается, почему он не должен включаться? Когда он приземлился, его хотели включить, но, скорее всего, у него просто разрядилась батарея, он на одной батарее все время работал, и подумали, что он вообще отключился. А когда его перевезли в РКК "Энергия", мы все включили, все проверили, никаких проблем нет - ни механических, ни электронных", - сказал Дудоров, уточнив, что сейчас робот работает штатно.

По его словам, после посадки "Федор" и не должен был включаться, потому что в него был заложен определенный цикл, "чтобы он отработал на одной батарее и отключился, для него уже никаких задач не было".

В Twitter робот также "прокомментировал" свое состояние. "Я не устал, но отдых необходим даже машинам", - говорится в сообщении.

Робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который летал на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".

Испытательный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14", на борту которого вместо экипажа находились "Федор" и грузы, состоялся 22 августа. Стыковка с МКС произошла 27 августа со второй попытки. Во время полета до МКС робот передавал телеметрическую информацию. После стыковки со станцией российские члены ее экипажа провели с ним ряд экспериментов. "Федором" управлял Александр Скворцов с помощью специального костюма-аватара, а Алексей Овчинин контролировал процесс. Робот работал с дрелью, полотенцем, электрооборудованием, а также отвечал на вопросы.