Открывший первую межзвездную комету астроном рассказал, когда она приблизится к Солнцу

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Первая межзвездная комета C/2019 Q4, открытая крымским астрономом Геннадием Борисовым, к середине декабря 2019 года приблизится на минимальное расстояние от Солнца, что позволит детально изучить ее. Об этом ТАСС сообщил Геннадий Борисов.

В Солнечную систему, похоже, залетела комета от другой звезды. Что будет дальше?

Международный астрономический союз зарегистрировал, что астроном из Крыма Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету. Центр малых планет Международного астрономического союза сообщил, что комета C/2019 Q4 (Borisov) была открыта астрономом 30 августа на зеркально-линзовом телескопе собственного изготовления, установленном в поселке Научный в Крыму.

"Через несколько месяцев - к середине декабря - комета будет на минимальном расстоянии от Солнца", - сказал Борисов, отметив, что благодаря этому ее можно будет детально изучить.

Ученым можно будет полгода наблюдать за кометой в небольшие телескопы, а в течение года - в большие. Пока говорить о форме межзвездного объекта преждевременно, но астроном предполагает, что комета 10-15 км в диаметре. Затем, по его словам, комета покинет Солнечную систему на несколько десятков лет.

Комета была обнаружена на границе созвездий Рыси и Рака. Она движется со скоростью около 30 км/с. Как ранее рассказал ТАСС Борисов, это объект с гиперболической орбитой, прилетевший из других звездных систем. Отмечалось, что Международный астрономический союз скорее всего поменяет первоначальное название, данное первой в истории человечества комете, прилетевшей из другой звездной системы. Пока обнаруженная им комета названа с классической нумерацией, но поскольку этот объект другого класса, он получит название Borisov с другой нумерацией.