Роскосмос не выполнит план на 2019 год по 45 запускам ракет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Роскосмос выполнит около 40 запусков ракет в 2019 году, а не 45, как это планировалось ранее.

Об этом сообщил в среду генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече со студентами Балтийского государственного технического университета "Военмех" им. Д. Ф. Устинова в Петербурге.

"45 точно не будет, потому что у нас три аппарата "уехали" на следующей год. Это не наши аппараты, а аппараты наших иностранных партнеров. Они их не успели изготовить. Они "уезжают" на 2020 год", - сказал Рогозин, уточнив, что "в пределах 40 пусков должно быть".