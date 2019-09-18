Рогозин: блогеров не приглашали на режимный объект Роскосмоса после их задержания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Блогеров, которые незаконно проникли на территорию Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности, не приглашали на экскурсию после их задержания. Об этом сообщил в среду генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече со студентами Балтийского государственного технического университета "Военмех" им. Д. Ф. Устинова в Санкт-Петербурге.

"Нет, неправда. А чего мне их приглашать? Они нарушили периметр безопасности, полезли туда, где их никто не ждал. После этого какие-то бонусы должны получать? Не могут быть привилегии в отношении тех, кто ведет себя неподобающим образом", - сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава госкорпорации уточнил, что готов провести экскурсию для журналистов и для тех, кто интересуется объектом.