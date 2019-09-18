Оружие для космонавтов может войти в аварийный запас экипажей к 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Оружие для российских космонавтов уже тестируется и может войти в носимый аварийный запас (НАЗ) экипажей к 2021 году. Об этом сообщил в среду журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Это оружие уже, по сути дела, тестируется, мы в процессе. Думаю, через полтора года, скорее всего, вполне вероятно [это оружие войдет в состав НАЗ]", - сказал он.

По его словам, в советское время было принято решение о разработке трехствольного пистолета - два ствола калибра 12,5 мм и один - калибра 5,45 мм, он был частью экипировки экипажа, но сейчас такого оружия нет. "С учетом того, что мы сейчас переносим пилотируемые программы на космодром Восточный, это может означать и перспективную посадку корабля в этой местности, малонаселенной, лесистой, лесостепи, космонавты высказываются о том, что хорошо, если бы в комплекте было нечто подобное. Конечно, современного образца. Для обеспечения поддержки экипажа с точки зрения сигнальных огней и с точки зрения оружия, которое может понадобиться в диком лесу", - уточнил глава Роскосмоса.

Раньше в распоряжении космонавтов был охотничий неавтоматический трехствольный пистолет ТП-82, разработанный на Тульском оружейном заводе. В понедельник в Роскосмосе сообщили, что рассматривают новые варианты комплектования НАЗ для перспективного пилотируемого корабля "Орел", ранее известного как "Федерация". Гендиректор НПП "Звезда", которое занимается сборкой носимого аварийного запаса, Сергей Поздняков пояснил ТАСС, что со стороны Роскосмоса не было обращений с предложением о возвращении огнестрельного оружия в этот комплект.

Космонавт Олег Кононенко во вторник сообщил, что членам экипажа МКС при возвращении на Землю может понадобиться оружие, которого сейчас нет в их аварийном запасе.

Сейчас в НАЗ входит продуктовый запас, лагерное снаряжение, средства радиосвязи и сигнализации, медикаменты, тепло- и гидрокостюмы и вспомогательные средства, среди которых нитки, страховочный шнур, ремень и прочее. В него упаковывается минимальный набор инструментов, материалов, продуктов питания, лекарств, которые необходимы для выживания космонавтов в случае нештатной ситуации.