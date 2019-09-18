Рогозин предложил сделать Байконур трехсторонним проектом с участием Турции

"Роскосмос готов предоставить свои ракеты, чтобы Турция могла выводить свои космические аппараты. Причем это необязательно, и даже не нужно делать с турецкой территории. Вместо этого мы могли бы сделать проект на три страны и воспользоваться уникальной инфраструктурой Байконура. Участниками такого проекта были бы Турция как страна, которая организует эти пуски, Россия, которая оказывает содействие в передаче технологий, и Казахстан, который предоставляет свой уникальный космический порт. Я думаю, это хорошая перспектива", - сказал он в опубликованном в среду интервью агентству Anadolu.

"Байконур - это Казахстан, дружественная и для Турции, и для России страна, близкий народ, тюркоязычный, - подчеркнул Рогозин. - Мы с моими казахскими друзьями уже говорили на эту тему. И если Турция сочтет необходимым для себя создавать ракетные технологии, то мы готовы помогать двигателями, передачей определенных технологий".

Глава Роскосмоса также вновь заявил о готовности РФ подготовить турецкий экипаж к полету на Международную космическую станцию в 2023 году, когда Турецкая Республика будет отмечать 100-летие со дня основания.

"Скоро будет большой юбилей турецкой нации. Мы считаем, что времени на подготовку экипажа Турции достаточно, чтобы в 2023 году отправить первого турецкого астронавта на Международную космическую станцию. Сразу после посещения господином [президентом Турции Тайпом] Эрдоганом авиасалона МАКС мы провели дополнительные консультации с турецкими коллегами, подтвердили свое предложение, попросили зафиксировать его в протоколе встречи и ждем ответной реакции. Уверен, что она будет позитивной", - заявил гендиректор госкорпорации.

Говоря о передаче технологий в рамках расширения сотрудничества, Рогозин "на первое место поставил навигационные технологии ГЛОНАСС". "Вы знаете, что Россия обладает глобальной уникальной навигационной системой, которая дает высокую точность и имеет гражданское применение, например для создания беспилотных транспортных машин, для контроля транспортных потоков, для контроля любых грузов, которые проходят через территорию страны. Можно было бы поставить вопрос о размещении на территории Турции наземных станций ГЛОНАСС, которые позволят сделать сигнал еще более точным. Поставить эти станции в морских портах Турции, в аэропортах", - сказал он.

Генеральный директор Роскосмоса также заявил о готовности "передавать соответствующие технологии, готовить турецких специалистов в [российских] высших учебных заведениях для того, чтобы Турция своими силами могла осваивать данные технологии".