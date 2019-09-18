Рогозин: ресурс МКС может быть продлен до 2030 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что ресурс Международной космической станции (МКС) можно продлить до 2030 года.

"То, о чем мы мечтаем, - сохранение международного равноправного сотрудничества. Для этого пригодится и Международная космическая станция, ресурс которой может быть продлен, я думаю, до 2030 года", - сказал Рогозин журналистам в среду в Балтийском государственном техническом университете "Военмех" им Д. Ф. Устинова в Санкт-Петербурге.

По словам главы Роскосмоса, нет смысла завершать эксплуатацию станции, если в ближайшее время туда будут отправлены модули с ресурсом в 15 лет (речь идет о многофункциональном лабораторном модуле "Наука", научно-энергетическом и узловом модулях).

"Если мы сейчас сделаем у себя там все новое, то до 2030 года совершенно точно нам будет интересно продолжить работу", - пояснил Рогозин.

В сентябре 2018 года космонавт, заместитель директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Котов сообщил в интервью ТАСС, что США инициировали продление эксплуатации станции до 2028-2030 годов. По его словам, для этого американской стороне предстоит решить две задачи: уговорить правительство выделить средства на финансирование эксплуатации МКС и провести техническую экспертизу безопасности продления ресурса станции.

Ранее страны - участницы проекта МКС (Россия, Канада, США, Япония и входящие в Европейское космическое агентство страны) договорились продлить эксплуатацию станции до 2024 года.