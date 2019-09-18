Рогозин отказался раскрыть причины появления отверстия в "Союзе МС-09"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в среду, что в госкорпорации уже знают, откуда появилось отверстие в пилотируемом корабле "Союз МС-09", но не собираются раскрывать эту информацию общественности.

"Отверстие было в бытовом отсеке [корабля], он давно уже сгорел. Все пробы мы взяли. Что там случилось, нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем", - сказал Рогозин на встрече со студентами Балтийского государственного технического университета "Военмех" им. Д. Ф. Устинова в Петербурге, отвечая на вопрос одного из учащихся вуза про отверстие в корабле.

30 августа 2018 года на МКС упало давление. Позднее было установлено, что это произошло из-за утечки в пристыкованном к станции "Союзе".