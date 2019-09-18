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Расследование причин утечки воздуха на МКС

Рогозин отказался раскрыть причины появления отверстия в "Союзе МС-09"

Глава Роскосмоса при этом заявил, что в госкорпорации знают, откуда появилось отверстие в пилотируемом корабле
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Описание
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в среду, что в госкорпорации уже знают, откуда появилось отверстие в пилотируемом корабле "Союз МС-09", но не собираются раскрывать эту информацию общественности.

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"Отверстие было в бытовом отсеке [корабля], он давно уже сгорел. Все пробы мы взяли. Что там случилось, нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем", - сказал Рогозин на встрече со студентами Балтийского государственного технического университета "Военмех" им. Д. Ф. Устинова в Петербурге, отвечая на вопрос одного из учащихся вуза про отверстие в корабле.

30 августа 2018 года на МКС упало давление. Позднее было установлено, что это произошло из-за утечки в пристыкованном к станции "Союзе".

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияРасследование причин утечки воздуха на МКС
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