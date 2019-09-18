В Роскосмосе заявили,что стоимость изготовления ракеты на метане составит 900 млн рублей

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Расходы на изготовление новой ракеты-носителя на метановом двигателе составят около 900 млн рублей. Об этом говорится в презентации Роскосмоса, представленной гендиректором госкорпорации Дмитрием Рогозиным во время посещения Балтийского государственного технического университета "Военмех" им Д. Ф. Устинова в Санкт-Петербурге.

В ней для сравнения приводится аналогичный показатель применяемой сейчас ракеты "Союз-2.1б", составляющий около 1,3 млрд рублей.

Запуска ракеты на метановом двигателе обойдется в $40,5 млн против $45,5 млн у "Союза-2.1б".

В 2018 году Рогозин сообщал, что правительство должно рассмотреть проект создания ракеты "Союз-5" не на кислород-керосиновом, а на принципиально новом метановом двигателе.

Подготовка к пуску

В презентации Роскосмоса указывается, что время подготовки к пуску ракеты-носителя на сжиженном природном газе (СПГ) непосредственно на стартовом комплексе космодрома Восточный займет менее суток.

На одном из слайдов сравниваются использующаяся сейчас ракета "Союз-2.1б" и перспективный носитель. Время на подготовку к пуску на стартовом комплексе у "Союза-2.1б" - от двух до пяти суток, при этом у новой ракеты - менее суток.

При этом уточняется, что у "Союза-2.1б" ручная подготовка к запуску, тогда как у ракеты на СПГ она будет автоматизированной.

Согласно презентации, для запусков новой ракеты предполагается упрощение конструкции стартового стола на космодроме Восточный. Планируется отсутствие боковых опор с противовесами, башни обслуживания, подземных сооружений.

Ракета на СПГ сможет выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой 9 т (у "Союза-2.1б" этот показатель - 8,2 т), на геопереходную орбиту - 2,2 т ("Союз-2.1б" - 2 т).

В 2018 году Рогозин сообщал, что правительство должно рассмотреть проект создания ракеты "Союз-5" не на кислород-керосиновом, а на принципиально новом метановом двигателе.

Новость обновлена (18:44 мск) - добавлена информация о подготовке к пуску