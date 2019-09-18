Источники: модуль "Наука" запустят к МКС со штатными баками

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" будет запущен к Международной космической станции (МКС) со своими штатными баками, установка переделанных баков от разгонного блока "Фрегат" не потребуется. Об этом сообщили в четверг ТАСС два источника в ракетно-космической отрасли.

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Ранее предполагалось, что на модуль могут поставить доработанные баки от "Фрегата". Эту информацию журналистам подтвердил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Будут использоваться штатные баки, они успешно прошли испытания, все проблемы с ними решены. Сейчас завершается оформление соответствующих документов", - сказал один из источников ТАСС.

По его словам, сейчас модуль находится в Центре им. Хруничева, идет согласование графика окончательных работ.

Другой источник в отрасли сообщил ТАСС, что хотя изначально баки "Науки" были спроектированы для многократного применения, сейчас "они будут использованы один раз - только для стыковки модуля со станцией".

О баках модуля "Наука"

В конце мая источник ТАСС сообщал, что новые топливные баки для "Науки" начнут изготавливать в НПО им. Лавочкина до 1 июня. Предприятие, по его словам, должно изготовить 90% конструкции баков - часть, которая одинакова и для стандартных баков "Фрегата", и для тех, что должны быть установлены на модуль "Наука".

Параллельно в Центре им. Хруничева предполагалось проверить все шесть уже готовых баков на способность выдержать нагрузку для старта. Как пояснял источник, один раз их можно использовать, несмотря на дефекты. Другой источник в отрасли рассказывал ТАСС, что если испытания пройдут успешно и комиссия решит применять их, то НПО им. Лавочкина доделает и использует новые баки на одном из "Фрегатов".

О модуле "Наука"

Строительство модуля "Наука" началось еще в 1995 году. Его первоначально планировалось отправить на МКС в качестве дублера "Зари" (первый модуль станции, продолжает полет в ее составе), но старт неоднократно откладывался. В 2013 года "Науку" отправили в Центр им. Хруничева. Как уточнялось, такое решение было принято из-за обнаруженной металлической стружки в его топливной системе.

Многофункциональный лабораторный модуль способен вырабатывать кислород на шесть человек и регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет (первый находится в модуле "Звезда"), каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос. Сейчас запуск "Науки" запланирован на 2020 год.