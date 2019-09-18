И.о. замглавы NASA поставил под сомнение планы высадки астронавтов на Луне в 2024 году

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности заместителя администратора NASA по пилотируемым программам Кеннет Бауэрсокс поставил под сомнение реалистичность планов высадки американских астронавтов на Луне в 2024 году. Соответствующее заявление, как сообщает газета The Washington Post , представитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сделал в среду на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по науке, космосу и технологиям Палаты представителей Конгресса США.

Он подчеркнул, что NASA прилагает все усилия для того, чтобы уложиться в сроки, которые были установлены Белым домом. "Но я бы не стал это гарантировать", - добавил он.

По словам Бауэрсокса, очень хорошо, что перед NASA стоит "настолько смелая цель". Однако чтобы был шанс успеть к 2024 году, ведомству необходимо будет найти ответы на многие технические и финансовые вопросы. "Важно, чтобы мы произвели запуск тогда, когда будем к этому готовы, чтобы после запуска миссия была успешной, и я не стану без достаточных оснований говорить вам, что у нас получится, - подчеркнул замглавы NASA. - Очень рискованно ставить конкретную дату, но мы хотим попытаться сделать это".

НАСА весной объявило о том, что новая программа освоения Луны получила название Artemis. Она будет состоять из трех этапов: первая миссия (Artemis 1), предусматривающая непилотируемый испытательный полет космического корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, запланирована на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту - должен пройти в 2022 году. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о намерении направить в бюджет NASA дополнительно $1,6 млрд на программы освоения Луны и Марса. Эту сумму Белый дом запросит у Конгресса в дополнение к $21 млрд на финансирование космического агентства, которые ранее было предложено выделить в 2020 финансовом году, начинающемся 1 октября.