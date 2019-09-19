Кремль не комментирует ситуацию вокруг причин появления отверстия в "Союзе МС-09"

"Мы рекомендуем вам обращаться в Роскосмос, к [главе госкорпорации Дмитрию] Рогозину <…> это не наша тема", - сказал в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он не стал отвечать на вопрос, доложена ли главе государства информация о причинах появления отверстия в "Союзе"

Глава Роскосмоса в среду сообщил, что в госкорпорации уже знают, откуда появилось отверстие в пилотируемом корабле "Союз МС-09", но не собираются раскрывать эту информацию общественности.

30 августа 2018 года на МКС упало давление. Позднее было установлено, что это произошло из-за утечки в пристыкованном к станции "Союзе": воздух уходил через отверстие в шпангоуте бытового отсека корабля. Спустя несколько дней специалисты на Земле пришли к выводу, что корпус корабля был просверлен изнутри. Ранее источник ТАСС в ракетно-космической отрасли высказывал версию, что "дыра" в обшивке "Союза" могла быть просверлена на Земле и закрыта пробкой из герметика с внешней стороны отсека. За почти два месяца (с 8 июня до 30 августа 2018 года) в условиях вакуума эта пробка высохла и была выдавлена разницей давления в пространство между внешней поверхностью отсека и экраном противометеоритной защиты.