Разгонные блоки "Фрегат" для запуска спутников OneWeb доставлены на Байконур

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Три контейнера с разгонными блоками "Фрегат", производства НПО им. С. А. Лавочкина, доставлены из Москвы на Байконур. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте предприятия в четверг.

"18 сентября 2019 года с территории Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина (входит в госкорпорацию "Роскосмос") состоялась отправка трех контейнеров с разгонными блоками "Фрегат-М" разработки АО "НПО Лавочкина". 19 сентября изделия доставлены авиарейсом до аэродрома Крайний, обслуживающий космодром Байконур", - говорится в сообщении.

Разгонные блоки будут использоваться при запуске британских спутников OneWeb на ракете-носителе "Союз-2". Первый запуск аппаратов с Байконура намечен на IV квартал 2019 года.

На прошлой неделе генеральный директор OneWeb Адриан Штекель сообщил газете Les Echos, что партия из 34 спутников стартует с космодрома в Казахстане в декабре.

Ранее гендиректор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов сообщил ТАСС, что Россия планирует выполнить в 2020 году 12 пусков ракет-носителей "Союз" со спутниками связи компании OneWeb. Два из них будут осуществлены с космодрома Куру во Французской Гвиане, остальные - с российских космодромов.