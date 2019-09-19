Роскосмос создаст КБ в сфере космической робототехники

"Сейчас мы совместим все работы, посмотрим, что можно сделать, и, скорее всего, будет создано большое КБ при Роскосмосе по космической робототехнике. В любом случае мы не собираемся отдавать пальму первенства никому", - сказал он.

ИЖЕВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Робот Федор станет основой для дальнейшего развития робототехники космического назначения, при Роскосмосе может быть создано профильное конструкторское бюро. Об этом заявил журналистам глава корпорации Дмитрий Рогозин.

Рогозин отметил, что все системы ранее запущенного на МКС робота Федора перепроверены и протестированы после полета. "Ни одного нарушения или замечания нет. Сейчас решается судьба дальнейшая этой истории. Он в отключенном состоянии", - добавил Рогозин.

Как заявил Рогозин, в октябре Роскосмос вместе с Фондом перспективных исследований определится по дате созыва конференции в области робототехники. "На нем будет принято решение о дальнейшей судьбе не конкретно этой машины, а семейства роботов первого поколения", - сказал он.

По словам главы Роскосмоса, надо заниматься подготовкой робота для внекорабельной деятельности в космосе и проведением его испытаний в течение трех лет на внешнем борту МКС.

"Дальше - это подготовка машины, которая полетит в 2023 году на корабле "Орел" с космодрома Восточный. А третий этап - это высадка на Луну антропоморфной системы, которая будет обеспечивать установку и регламентные работы научной лунной базы", - добавил он.