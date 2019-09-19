Роскосмос займется развитием детской аэрокосмической программы в Удмуртии

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Роскосмос будет развивать образовательную программу для детей по аэрокосмическому направлению в Удмуртии на базе детского технопарка "Академия Калашникова". Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов.

"Мы планируем развивать в Удмуртии космоквантум - образовательную программу для детей по аэрокосмическому направлению, целью которой является погружение обучающихся в инженерные области космонавтики. Наилучшим партнером в этом направлении для нас стал Роскосмос. Госкорпорация поддержит проект путем участия в разработке образовательной программы и оснащения оборудованием учебных классов", - приводятся слова Бречалова в сообщении, опубликованном на сайте Роскосмоса в четверг.

Соглашение о сотрудничестве было подписано между гендиректором госкорпорации Дмитрием Рогозиным и главой региона. В свою очередь, глава Роскосмоса отметил, что "без развития человеческого капитала, вовлечения подрастающего поколения в проектную деятельность и формирования интереса молодежи к космонавтике невозможно выполнить стратегические задачи". По его словам, госкорпорация с 2016 года является индустриальным партнером технопарков "Кванториум".

Соглашение о создании детского технопарка в Удмуртии было подписано в 2017 году в присутствии президента России Владимира Путина. Он был построен и оснащен АО "Концерн "Калашников".