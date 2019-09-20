NASA объявило о завершении сборки центрального блока ракеты для полетов на Луну

ТАСС, 20 сентября. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) завершило сборку центрального блока тяжелой ракеты Space Launch System (SLS), которую намеревается использовать для отправки астронавтов на Луну. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении американского ведомства.

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Инженеры на сборочном предприятии NASA в Новом Орлеане (штат Луизиана) присоединили к ракете последнюю, пятую часть центрального блока - двигательный отсек. "В ближайшее время там будут установлены четыре двигателя RS-25", - приводятся в пресс-релизе слова руководителя процесса сборки SLS Джули Басслер. "Теперь специалисты ведомства проведут заключительные испытания авионики и силовой установки", - отметила она.

В августе вице-президент США Майкл Пенс на заседании Национального космического совета заявил, что сборка SLS завершится уже в этом году. Испытательный полет SLS изначально планировался на текущий год, но затем был перенесен на вторую половину 2020-го.

NASA весной объявило о том, что новая программа освоения Луны получила название Artemis. Она будет состоять из трех этапов: первый (Artemis 1), предусматривающий непилотируемый полет установленного на SLS корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, запланирован на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту - намечен на 2022 год. На третьем этапе (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о намерении направить в бюджет космического ведомства дополнительно $1,6 млрд на программы освоения Луны и Марса. Эту сумму Белый дом запросит у Конгресса в дополнение к $21 млрд, которые будут выделены на финансирование деятельности NASA в 2020 финансовом году.