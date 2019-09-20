Источник рассказал, когда пройдут испытания капсулы корабля "Орел"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Испытания спускаемой капсулы перспективного российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") планируется провести во втором полугодии 2020 года. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Во втором полугодии 2020 года планируются испытания, связанные с приземлением спускаемой капсулы аппарата пилотируемого корабля "Орел", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, сколько могут продлиться эти испытания.

В пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что пока рано говорить о программе испытаний спускаемой капсулы "Орла" в обозначенные источником сроки. "Испытания узлов и агрегатов перспективного транспортного корабля нового поколения ведутся в соответствии с согласованным графиком. В зависимости от результатов этих испытаний данный график может изменяться, поэтому говорить сейчас о реализации программы испытаний во второй половине 2020 года несколько преждевременно", - сказали в госкорпорации.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщил, что космический корабль "Федерация", по которому сейчас идут опытно-конструкторские работы, в серии получит название "Орел". По словам главы госкорпорации, это название одобрил президент РФ Владимир Путин.

Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован на 2023 год с космодрома Восточный, стыковка корабля в этот полет с Международной космической станцией (МКС) не предусматривается. В 2024 году "Орел" выполнит второй полет без космонавтов с последующей стыковкой с МКС. Пилотируемые полеты корабля начнутся в 2025 году.