Индикатором невесомости нового экипажа МКС станет игрушечный единорог

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Индикатором невесомости в пилотируемом корабле "Союз МС-15", на котором 25 сентября отправится новая экспедиция на Международную космическую станцию (МКС), станет мягкая игрушка единорог. Об этом сообщил российский космонавт командир корабля Олег Скрипочка.

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Ранее он сказал на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов (ЦПК), что основной индикатор невесомости экипажа "Союза МС-15" будет выбран его детьми. При этом космонавт тогда не стал уточнять, какой именно индикатор невесомости будет.

"У дочки с детства одним из излюбленных персонажей был единорог. Она его часто рисовала. Поэтому выбрали мне мягкую игрушку единорога - красивую и компактную, чтобы ничему не мешала в корабле. Сын ее тоже одобрил", - сказал Скрипочка в интервью, опубликованном в субботу на сайте ЦПК.

На пилотируемом корабле к МКС вместе с космонавтом Роскосмоса отправятся также астронавт НАСА Джессика Меир и первый астронавт Объединенных Арабских Эмиратов Хазаа аль-Мансури.

Аль-Мансури ранее рассказал в интервью ТАСС, что возьмет с собой в качестве индикатора невесомости маленького бежевого верблюда.

Основной индикатор невесомости по традиции выбирает командир корабля, которым в этот раз будет Скрипочка. Другие члены экипажа по желанию могут взять свои индикаторы.

Последний старт ракеты "Союз-ФГ"

Корабль "Союз МС-15" с экипажем новой экспедиции на МКС отправится 25 сентября с космодрома Байконур на ракете "Союз-ФГ". Старт носителя намечен на 16:57 мск с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт"). Стыковка "Союза" с орбитальной станцией должна произойти в этот же день в 22:45 мск.

Это будет 70-й и последний пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" в истории. На ракете "Союз-ФГ" используется аналоговая украинская система управления. В дальнейшем все пилотируемые корабли "Союз" будут запускать с помощью ракет "Союз-2.1а" с полностью российской системой управления.

Кроме того, после этого запуска планируется модернизация "Гагаринского старта", а "Союзы-2.1а" с пилотируемыми кораблями станут стартовать с 31-й площадки космодрома Байконур, откуда сейчас к МКС запускают грузовые корабли "Прогресс МС". После ремонта первой площадки старты пилотируемых кораблей на станцию вновь будут выполняться оттуда.

Скрипочка и Меир проведут на борту МКС 187 суток. Хазаа аль-Мансури вернется с МКС на Землю 3 октября 2019 года с российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом.

Сейчас на станции кроме Овчинина и Хейга работают еще один космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавты НАСА Эндрю Морган и Кристина Кук, а также представитель Европейского космического агентства (ЕКА) Лука Пармитано (Италия).