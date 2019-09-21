Австралия присоединится к программе NASA по освоению Луны

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Заместитель главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Морхард и руководитель австралийского космического агентства в присутствии премьер-министра Австралии Скотта Моррисона подписали в субботу протокол о намерениях. Церемония состоялась в штаб-квартире NASA.

Согласно документу, австралийцы присоединятся к американским коллегам в освоении Марса и Луны, в частности к новой программе по исследованию спутника Земли Artemis. Стороны будут сотрудничать в области робототехники и автоматики.

"Для нас честь, что наши друзья из Австралии помогут нам в миссии по возвращению на Луну к 2024 году", - приводит слова Морхарда пресс-служба NASA.

Программа Artemis будет состоять из трех этапов: первая миссия (Artemis 1), предусматривающая непилотируемый испытательный полет космического корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, запланирована на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту - должен пройти в 2022 году. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году и отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.