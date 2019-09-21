Астронавты и космонавты будут учиться работе с европейским манипулятором ERA в ЦПК

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Члены экипажа Международной космической станции (МКС) будут тренироваться для работы с европейским манипулятором ERA (European Robotic Arm), который был создан в 2004 году для российского сегмента МКС, в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК). Об этом сообщил ТАСС глава постоянного представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель.

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"Астронавты и космонавты будут проходить тренировку в Звездном Городке в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина", - сказал Пишель.

Он уточнил, что персонал ЦПК, в свою очередь, был подготовлен для работы с рукой-манипулятором сотрудниками ЕКА. Как пояснил Пишель, устройством ERA на борту МКС будут пользоваться не только российские, но и европейские члены экипажа станции. При этом разработка, изготовление и тестирование системы оплачивалось Европейским космическим агентством.

Сейчас манипулятор находится в ракетно-космической корпорации "Энергия", где специалисты регулярно обновляют его программное обеспечение.

Пишель уточнил, что у аппарата нет ограничений по сроку запуска и после отправки на орбиту вместе с многофункциональным лабораторным модулем "Наука" устройство сможет работать на орбите 10 лет.

Запуск модуля вместе с манипулятором ERA запланирован на конец 2020 года. Устройство позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос, в том числе перемещать грузы, обследовать внешнюю поверхность станции.