В ЕКА сообщили, что манипулятор ERA не имеет специальных креплений для робота "Теледроид"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Европейский манипулятор ERA (European Robotic Arm), созданный для российского сегмента МКС, не оборудован специальными креплениями для робота "Теледроид", разрабатываемого для работы в открытом космосе. Об этом рассказал ТАСС глава постоянного представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель.

Планируется, что робот "Теледроид", разрабатываемый научно-производственным объединением "Андроидная техника", разместят на манипуляторе ERA, с помощью которого его будут перемещать к месту работы в открытом космосе.

"На манипуляторе нет средств, чтобы прикрепить "Теледроид" или схожий робот, однако "Теледроид", вероятно, может прикрепиться к поручням манипулятора, которые предназначены для работы экипажа во время выходов в открытый космос", - отметил глава представительства.

Рука-манипулятор ERA была создана Европейским космическим агентством (ЕКА) в 2004 году и сейчас находится в РКК "Энергия". Предполагается, что манипулятор будет работать в составе многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" российского сегмента МКС. Запуск манипулятора и модуля неоднократно откладывался. На сегодняшний день МЛМ вместе с ERA планируется отправить к МКС в конце 2020 года.

Как рассказал ранее исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров, для выполнения миссии "Теледроида" на орбиту должны быть также выведены и пристыкованы к МКС научно-энергетический модуль и универсальный узловой модуль. Первые образцы "Теледроида" планируется создать в 2020 году.