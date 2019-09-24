Япония запустила грузовой корабль к МКС после нескольких отсрочек

ТОКИО, 24 сентября. /ТАСС/. Запуск тяжелой ракеты H-2B с беспилотным космическим кораблем Kounotori 8 ("Аист-8") к Международной космической станции (МКС) благополучно прошел во вторник в Японии. Трансляцию запуска в прямом эфире вело Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Запуск переносился дважды - сначала из-за пожара на стартовой площадке, а затем из-за опасности сближения второй ступени ракеты H-2B с российским пилотируемым кораблем "Союз МС-15", который должен пристыковаться к станции 25 сентября.

Теперь Kounotori 8 должен доставить на станцию разработанный совместно с Sony аппарат для осуществления оптической телекоммуникации с Землей. Тестирование этого устройства планировалось провести до конца текущего года. Также корабль должен взять на борт два микроспутника для исследования космоса, оборудование и грузы, необходимые для жизнеобеспечения членов экипажа станции.

Предыдущий запуск беспилотного грузового корабля этой серии к МКС был успешно осуществлен в ноябре прошлого года.