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Спутник "Глонасс-М" вновь введен в эксплуатацию после короткого перерыва

Спутник был запущен 1 декабря 2014 года. 15 февраля 2016 года его ввели в систему

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российский спутник связи "Глонасс-М" №702 (9-я точка), который ранее во вторник был выведен из системы, вновь используется по назначению. Об этом сообщается на сайте Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения системы ГЛОНАСС.

"Используется по целевому назначению", - говорится в строке состояния аппарата. Спутник был запущен 1 декабря 2014 года. 15 февраля 2016 года его ввели в систему.

В начале августа 2019 года на техобслуживание был также выведен спутник "Глонасс-М" №717. Еще один спутник (№742) был выведен 26 августа.

Сейчас в орбитальную группировку входят 27 спутников, 21 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще два - в резерве. Для гарантированного глобального покрытия необходимо иметь 24 работающих спутника.

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