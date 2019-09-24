Источник: запуск "Протона" перенесен из-за неправильно подключенного к нему спутника США

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Помехи в системе управления разгонным блоком "Бриз-М", которые привели к переносу запуска ракеты-носителя "Протон-М" с европейским спутником Eutelsat-5WB и американским аппаратом MEV-1, связаны с неправильным подключением американского спутника в цепь с "разгонником". Об этом сообщил ТАСС в среду источник в ракетно-космической отрасли.

"Специалисты Роскосмоса и МОКБ "Марс" [разработчик и производитель системы управления "Бриз-М"] установили причину сбоев: проблема возникла из-за подключенного не по той схеме в цепь с разгонным блоком американского космического аппарата", - отметил собеседник агентства. При этом он добавил, что "сама система управления разгонного блока "Бриз-М" работает штатно".

По оценке источника агентства, "на устранение проблем в подключении спутника MEV-1 может уйти несколько дней".

Другой источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что сбои, выявленные в ходе предстартовых проверок, "выражаются в появлении электромагнитных помех в системе управления "Бриза-М".

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источниками информации.

Во вторник в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что запуск ракеты "Протон-М", первоначально запланированный на 30 сентября, перенесен из-за дополнительных испытаний разгонного блока. Головная часть ракеты в составе аппаратов Eutelsat-5WB и MEV-1, переходной системы, разгонного блока "Бриз-М" и головного обтекателя была перевезена в зал для общей сборки на космодроме Байконур 21 сентября.