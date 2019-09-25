Ракета "Союз-ФГ" стартовала с Байконура

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 25 сентября. /ТАСС/. Российская ракета-носитель среднего класса "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" запущена с космодрома Байконур, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Ракета взлетела с 1-й стартовой площадки космодрома ("Гагаринский старт") в 16:57 мск. К Международной космической станции (МКС) отправились космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, астронавт NASA Джессика Меир и первый в истории астронавт из ОАЭ Хазаа аль-Мансури.

Позже корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя и начал автономный полет к станции.

"Есть штатное отделение космического корабля", - сказал комментатор.

Полет "Союза МС-15" к МКС запланирован по шестичасовой схеме, по которой он сделает четыре витка по орбите вокруг Земли. Стыковка корабля с МКС намечена на 25 сентября в 22:45 мск.

Это был 70-й и последний пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" в истории. На ракете "Союз-ФГ" используется аналоговая украинская система управления. В дальнейшем все пилотируемые корабли "Союз" будут запускать с помощью ракет "Союз-2.1а" с полностью российской системой управления.