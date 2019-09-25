Рогозин поблагодарил украинских специалистов за подготовку системы управления "Союза-ФГ"

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поблагодарил украинских специалистов за сопровождение работы системы управления ракеты-носителя "Союз-ФГ", последний запуск которой состоялся в среду с космодрома Байконур.

"На этом пуске также присутствовали и украинские специалисты, которые, несмотря на все проблемы в наших межгосударственных отношениях, очень профессионально продолжали сопровождать работу системы управления, которая была установлена на ракете "Союз-ФГ". Я их хотел просто поблагодарить. Раньше мы были одной семьей, и я надеюсь, что когда-нибудь тоже будем одной семьей", - сказал Рогозин журналистам после пуска.

Он также высказал слова благодарности тем, кто создавал эту ракету. "Она славно послужила российскому и международному космосу, выводя пилотируемые корабли с международными экипажами в интересах Международной космической станции", - отметил глава Роскосмоса.

Рогозин уточнил, что следующие пилотируемые пуски будут осуществляться с помощью ракет-носителей "Союз-2.1а" с цифровой российской системой управления, которую уже испытали в связке с пилотируемым кораблем "Союз МС" 22 августа. Тогда на МКС на борту корабля отправился робот "Федор". "Я уверен в надежности ракеты "Союз-2.1а", - подчеркнул глава Роскосмоса.

Отвечая на вопрос, доволен ли "Федор" полетом, Рогозин сказал: "Я еще не был с ним на связи".

Последний пуск "Союза-ФГ"

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" стартовала с первой площадки космодрома Байконур ("Гагаринский старт") в 16:27 мск. К Международной космической станции на пилотируемом корабле отправились космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, астронавт NASA Джессика Меир и первый в истории астронавт из ОАЭ Хазаа аль-Мансури. Стыковка корабля с МКС намечена на 25 сентября в 22:45 мск.

Это был 70-й и последний пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" в истории. На ракете "Союз-ФГ" используется аналоговая украинская система управления. В дальнейшем все пилотируемые корабли "Союз" будут запускать с помощью ракет "Союз-2.1а" с полностью российской системой управления.

Кроме того, после этого запуска планируется модернизация "Гагаринского старта", а "Союзы-2.1а" с пилотируемыми кораблями станут стартовать с 31-й площадки космодрома Байконур, откуда сейчас к МКС запускают грузовые корабли "Прогресс МС". После ремонта первой площадки старты пилотируемых кораблей на станцию вновь будут выполняться оттуда.