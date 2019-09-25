Перенесенный запуск ракеты "Протон" с Байконура состоится в первой половине октября

БАЙКОНУР /Казахстан/, 25 сентября. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с европейским спутником Eutelsat-5WB и американским аппаратом MEV-1, который был запланирован на 30 сентября, но был перенесен, состоится в первой половине октября. Об этом сообщил в среду журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В ходе проверок еще в монтажно-испытательном корпусе мы нашли проблему, связанную с системой управления разгонным блоком. Мы ее разрешили сегодня и готовы выходить на пуск. Планировали его провести 18 октября, думаю, что поставим раньше, в первой половине октября", - сказал Рогозин.

По его словам, причиной переноса была проблема, связанная с интерфейсом между российской системой управления и электроникой космических аппаратов.