Модуль "Наука" отправят на космодром Байконур в январе - феврале 2020 года

БАЙКОНУР /Казахстан/, 26 сентября. /ТАСС/. Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука", который планируется запустить к Международной космической станции в конце 2020 года, отправят на космодром Байконур в январе-феврале следующего года. Об этом сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В январе, самое позднее в феврале мы отправим сюда на Байконур многофункциональный лабораторный модуль", - сказал Рогозин.

По его словам, на космодроме начнется подготовка модуля к запуску, который планируется на конец 2020 года.

Строительство модуля "Наука" началось в 1995 году. Его первоначально планировалось отправить на МКС как дублера "Зари" (первый модуль станции, продолжает полет в ее составе), но старт неоднократно откладывался. В 2013 года "Науку" отправили в Центр имени М. В. Хруничева. Как уточнялось, такое решение было принято из-за обнаруженной металлической стружки в его топливной системе.

МЛМ способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет (первый находится в модуле "Звезда"), каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.