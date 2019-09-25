Новую ракету "Союз-6" могут испытать на "Гагаринском старте" Байконура

БАЙКОНУР /Казахстан/, 26 сентября. /ТАСС/. Новую российскую ракету-носитель "Союз-6" могут испытать на первой стартовой площадке космодрома Байконур ("Гагаринский старт"). Об этом сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы действительно будем летать с "Гагаринского старта" и до 2030 года, и после. Вопрос только в том, что ставить на "Гагаринский старт". Либо "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б", это самый простой вариант, который на слуху, это минимальные расходы, потому что конструкция похожа, либо ставится "Союз-6". Это тоже предлагают некоторые наши специалисты, чтобы двигаться в сторону двухступенчатой ракеты", - сказал Рогозин.

По его словам, "Союз-6" в любом случае будет испытываться на совместной российско-казахстанской площадке - на "Назарбаевском старте".

"Если мы отработаем на Байконуре "Союз-5" и "Союз-6", тогда дальше мы будем приводить все стартовые позиции под эти ракеты, а ракеты "Союз-2.1а", "Союз-2.1б", думаю, до 2030 года точно будут эксплуатироваться", - отметил глава Роскосмоса.

Он рассчитывает, что с 2020 года начнется финансирование модернизации стартовой площадки для украинских ракет "Зенит" сначала под новый носитель "Союз-5". "Затем мы сделаем новый эскиз и в дополнение к контракту на основе задела сделаем "Союз-6" и там же будем его испытывать", - уточнил Рогозин.

Он также сообщил, что в ходе модернизации "Гагаринского старта" на этой площадке не будут строить башню обслуживания по аналогии с космодромом Восточный.

Ракета "Союз-6"

Ранее Рогозин сообщил, что новая российская ракета-носитель "Союз-6", которую планирует создать Роскосмос после "Союза-5", может получить название "Амур".

Другие новые ракеты также получат названия российских рек. Ракету "Союз-5" назовут "Иртыш", носитель сверхтяжелого класса - "Енисей".

Роскосмос планирует создать новую ракету среднего класса "Союз-6" на базе "Союза-5", на новый носитель будет установлен двигатель РД-180. Начало летных испытаний новой российской ракеты-носителя "Союз-6" на Байконуре запланировано на 2025 год.